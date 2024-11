Bonne nouvelle sur nos routes: après le chaos de ce jeudi matin causé par la neige, une amélioration est à prévoir

Ces embarras de circulation ont bien évidemment eu un impact sur les embouteillages, au point qu’un pic de 485 km de files a été recensé, soit deux fois plus qu’habituellement à 8 h 40.

"Les automobilistes avaient bien compris que la situation était compliquée. Ils avaient entendu l’alerte aux conditions glissantes de l’Institut Royal Météorologique et sont partis plus tôt. Mais malgré tout, le verglas et les températures négatives ont conduit à une accumulation de ralentissements. Et puis, certains ont tendance à rouler un peu trop vite, peut-être avec des pneus inadaptés, ce qui provoque des accrochages", ajoute notre journaliste.

Heureusement, la situation s’est améliorée en fin de matinée grâce à des températures positives et un temps sec, permettant un retour à une situation normale pour l’instant.