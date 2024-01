Bons plans et rabais: voici pourquoi les commerçants souhaitent décaler les soldes d'hiver au mois de février

"En fait, quand il commence à faire froid et que les gens ont besoin d’un manteau ou d’un pull, ils l’achètent en solde. Tandis que si on postposait les soldes au premier février, on aurait quand même un mois où on vendrait notre marchandise au prix plein, ce qui est quand même très important pour nous", explique Doris Verlee, commerçante d’un magasin de vêtements.

Selon un récent sondage, près de la moitié des détaillants verraient d’un bon œil le report des soldes. Les clients sont quant à eux plutôt mitigés. "Si on n’a pas trop dépensé aux fêtes, c’est quand même intéressant", confie une dame. "Faut qu’on ait des sous dans son porte-monnaie, il vaut peut-être mieux attendre sa prochaine paie (rire)", affirme une autre.

Certains impatients sont même arrivés dès la première heure pour ne pas passer à côté de la bonne affaire. "On est impatients d’être les premiers pour avoir les premières choses", confirme une dame.

Plus de quatre commerçants sur cinq entament cette période avec des remises de 20% à 30% minimum en raison des stocks importants. "Généralement, ils viennent vraiment au début, on sait qu’ils veulent vraiment avoir le maximum de choix, de possibilité de faire les bonnes affaires", avance Audrey Riciarelli, commerçante. "Le premier venu est celui qui aura le plus de choix et qui sera le plus gagnant".