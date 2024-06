Bpost distribuera les journaux en Wallonie au moins jusque fin 2025

Les éditeurs de journaux francophones et bpost ont trouvé un accord pour que l'entreprise postale continue de distribuer les journaux en Wallonie à partir du 1er juillet et au moins jusqu'à la fin 2025, annonce mercredi matin bpost.

A la fin de l'année dernière, le gouvernement fédéral a mis fin au système de concession pour la distribution des journaux et a accordé 75 millions d'euros à bpost pour qu'elle distribue encore les journaux les six premiers mois de l'année. A partir du 1er juillet, cette concession prend effectivement fin et les éditeurs devaient trouver eux-mêmes un partenaire pour distribuer leurs journaux.