Camal rappelle le fromage "Fleur d'Audresselles" de la marque Sainte Godeleine

Le produit provenant d'une fromagerie de la Côte d'Opale (nord de la France), d'un poids total de 450 g, porte le numéro de lot 30224, a été vendu entre le 27 août et le 03 septembre en grandes surfaces et chez des fromagers, et expire le 5 octobre.

Camal demande aux clients de ne pas consommer le produit et de le ramener au point de vente où il a été acheté. "Après retour chez Camal, le remboursement sera effectué", détaille la société.