Ce produit de saison est retiré de la vente: voici pourquoi

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) retire le fromage au lait cru Mont d'Or de la marque Fruitière des Jarroins ainsi que la fondue au fromage de la marque Cru en raison d'une possible contamination par la bactérie Yersinia enterocolitica.

Ces produits ont été proposés à la vente dans les magasins haut de gamme du groupe Colruyt "Cru" situés à Overijse, Gand, Anvers et Dilbeek.

Cette bactérie provoque une entérite aiguë accompagnée de fièvre, de diarrhée et de douleurs abdominales. Ces symptômes surviennent généralement deux à sept jours après la consommation de l'aliment contaminé.

Entre-temps, les produits concernés ont été retirés des rayons.

L'Afsca demande de ne pas consommer ces fromages et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés, où ils leur seront remboursés.

"Il est conseillé aux clients ayant mangé le produit concerné et présentant ces symptômes de consulter leur médecin et de signaler qu'ils ont mangé ce produit", recommande pour sa part le groupe Colruyt dans un communiqué publié vendredi. Les personnes qui souhaiteraient des informations complémentaires peuvent contacter le service clientèle de Colruyt Group via le numéro 0800/99.124.