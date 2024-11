"Nous recevons plus de 5.000 plaintes par an": comment l'AFSCA garantit-elle notre sécurité alimentaire?

La deuxième saison de "Flagrants Délits" sur RTL tvi met en lumière les héros méconnus de la sécurité alimentaire et environnementale. Parmi eux, l'AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) joue un rôle central pour garantir la qualité des produits consommés et la santé publique. Aline Van den Broeck, porte-parole de l’agence, nous dévoile les dessous de ces contrôles rigoureux et l'importance de leur mission.

Nous fonctionnons avec un plan de contrôle régulièrement réévalué. Ce plan détermine quelles entreprises sont inspectées et à quelle fréquence, en fonction de leur type d'activité et du risque associé. Plus le risque est élevé, plus les contrôles sont fréquents. Nous adaptons ce plan en continu en fonction des résultats obtenus pour les différentes catégories d'activités et de denrées alimentaires.

Quels sont les principaux défis auxquels l'AFSCA est confrontée actuellement en matière de sécurité alimentaire ?

Nous mettons beaucoup l'accent sur la "food safety culture", qui consiste à ce que chacun dans la chaîne alimentaire soit conscient de son rôle pour maintenir un niveau de sécurité élevé. Bien que la Belgique ait déjà un excellent niveau de sécurité alimentaire, cette culture doit être partagée par tous, du directeur d'usine à l'ouvrier.

Quelles sont les mesures prises lorsqu'une infraction est constatée lors d'un contrôle ?

Chaque point non conforme est noté dans une check-list et pondéré de 1 à 10. Selon la gravité, cela peut entraîner un avertissement ou une amende administrative. Le montant de l'amende est déterminé par notre service juridique après examen du dossier.

Comment l'AFSCA fait face aux critiques concernant la sévérité ou la fréquence des contrôles ?

Nous recevons de moins en moins de critiques grâce à notre transparence. Nous fournissons de nombreuses informations sur notre site et offrons des formations aux opérateurs sur les fréquences de contrôle et sur les points qui seront contrôlés. On fait aussi des formations et on distribue et on met à disposition des brochures qui permettent aux opérateurs de se préparer aussi à un contrôle de l'AFSCA. De plus, nous recevons aussi plus de 5.000 plaintes de consommateurs par an, et la moitié s'avèrent fondées, ce qui prouve notre importance.

Quels canaux de communication utilisez-vous pour informer le grand public des rappels de produits et des alertes sanitaires ?

Nous diffusons les rappels sur nos réseaux sociaux et notre site web. Il est également possible de s'inscrire à notre newsletter pour recevoir ces notifications. De plus, nous passons par l'agence Belga, ce qui permet une large diffusion dans les médias.

Travaillez-vous avec d'autres institutions européennes ou internationales pour harmoniser les normes de sécurité alimentaire ?

Environ 90 % des normes que nous appliquons sont des normes européennes, il y a très peu de normes spécifiquement belges. Nous collaborons avec des instances telles que l'EFSA (NDLR : l'Agence européenne de sécurité alimentaire) et utilisons un système d'alerte européen pour les rappels de produits, garantissant ainsi une coopération rapide et efficace entre pays.

Quelles sont les problématiques qui reviennent régulièrement ?

Récemment, nous avons beaucoup parlé des maladies animales, comme la maladie de la langue bleue qui a touché les élevages bovins cet été. Nous avons également évoqué la peste porcine africaine, qui reste une menace. Par ailleurs, lors d'une action en juin, nous avons constaté que 50 % des étiquettes alimentaires contrôlées ne respectaient pas la législation européenne.

Quels sont les objectifs fixés pour les prochaines années en termes de sécurité et de qualité alimentaire ?

Maintenir le niveau élevé de sécurité alimentaire reste notre priorité. Toutefois, la responsabilité première repose sur les professionnels. La "food safety culture" doit être ancrée dans chaque maillon de la chaîne pour garantir une sécurité optimale.

