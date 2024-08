Cedric Van Branteghem salue le succès de "trois piliers" mis en place pour les Jeux

Le directeur général du COIB, le Comité Olympique et interfédéral belge, a salué à son tour les prestations sportives de la délégation belge. "Il était important pour nous d'être présent pour les athlètes, pas seulement quand le succès est au bout, mais également quand c'est plus difficile. Ce suivi, on ne va pas l'arrêter. Il se poursuit pendant les jours, semaines et années à venir", a expliqué Cedric Van Branteghem qui a souligné aussi son entente avec Jean-Michel Saive, le président du COIB, deux anciens athlètes.

En tant que directeur général, l'ancien spécialiste du 400m s'est attaché "aux trois piliers" mis en place par l'institution olympique durant ces Jeux parisiens. "La Lotto Belgium House affichait 33.000 visiteurs avant une dernière soirée dimanche. On devrait porter le chiffre à 34.000, même si j'ai pu lire quelques critiques, mais de façon générale l'ambiance y a été fantastique. Le Festival de Middelkerke a aussi fait le plein avec 55.000 spectateurs."