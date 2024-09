"C'est merveilleux": une œuvre d'art créée en hommage à la venue du pape en Belgique

L'œuvre rappelle les vitraux des églises, la silhouette blanche, celle du Pape. L'œuf est porteur d'un symbole : la vie. Ici, elle prend forme en couleur. Des pèlerins rejoignent le souverain pontife, entouré des colombes de la paix.

"On voit vraiment ces vitraux qui passent à travers ces faisceaux et qui vont à travers le monde. Mais bon, ici, bien sûr, le Pape vient en Belgique et au Luxembourg. Donc on peut voir, je tourne un peu, la Gëlle Fra, la dame en or pour le Luxembourg. Et puis après, bien sûr, on voit le symbole de l'Atomium pour représenter la Belgique", explique Catherine Lhoir, sculptrice-designeuse.