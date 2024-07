Chaque année, 30 % des vacanciers belges retournent à la même destination: "On a trouvé l'endroit presque idéal"

Séjourner dans le même hôtel, c'est le secret des vacances idéales de Claudine et José-Marie. "C'est le bonheur", "C'est le nôtre pour l'instant, il est vrai. Bon, une fois, je crois qu'on atteint un certain âge, on devient peut-être plus philosophe", explique le couple.

Pour Gilbert, aucun doute, direction Nieuport dans le même appartement. "C'est une tradition depuis qu'on a les petits-enfants. Voilà, ça fait vingt ans. On a trouvé l'endroit quasiment idéal".