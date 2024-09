Combien gagnent les hommes religieux en Belgique? Les salaires des prêtres et des archevêques révélés

Vous vous êtes peut-être déjà demandé combien un homme de religion pouvait bien gagner en Belgique?

Luc Terlinden, Primat de l'Eglise de Belgique et archevêque de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles a indiqué toucher "entre 5 et 6.000 euros nets par mois". "Une bonne partie de mon traitement retourne à l'archidiocèse et je paie moi-même notamment mes frais de voyage et de représentation", a-t-il précisé sur le plateau du RTL info 19h. "Il y a d'autres frais liés à ma fonction que mon salaire recouvre également."

Lors de ce même entretien avec Luc Gilson et Christophe Deborsu, Luc Terlinden a également révélé que ce salaire était "un bon deux fois que ce que gagne un prêtre de paroisse par mois". Calculons rapidement: cela équivaut à environ 2.500 euros mensuels.

Pour information, ces éléments ne sont pas des éléments confidentiels et sont facilement consultables.