Comment poser vos congés intelligemment en 2025? Vous pourrez bénéficier de 51 jours loin du travail en suivant ces conseils

En 2025, en posant stratégiquement ses jours de congé autour des jours fériés, il est possible de transformer 21 jours de congés en 51 jours de repos.

Cette première semaine de janvier était déjà très intéressante puisqu'en posant les 2 et 3, cela donne 5 jours de pause. Vous n'y avez pas pensé? Ce n'est pas grave, vous pourrez encore vous rattraper, notamment, au mois d'avril.

À quoi ressemble le calendrier 2025 et surtout comment prendre des congés intelligemment ? Il est possible de se faire quelques longs week-ends.

Le 21 est le lundi de Pâques, un peu plus loin, il y a le 1er mai. Donc, en posant simplement 8 jours de congés autour de ces jours fériés, vous allez accéder à 16 jours de pause.

Le mois de mai est aussi propice aux congés. Déjà, en posant simplement le vendredi 2 mai, vous allez avoir un long week-end de 4 jours.

Si ce n'est pas suffisant, soyez un petit peu patient. Plus tard dans le mois, entre mai et juin, vous pouvez poser quelques jours à partir du 30 et accéder à 12 jours de congés pour 6 jours posés.