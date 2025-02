De très longues files sur le ring ouest de Bruxelles: quel est l'état des routes ce mardi?

09h14 Situation toujours très compliquée sur l'E42 Situation toujours très compliquée sur l'E42 Mons-Namur-Liège à l'approche de la Cité Ardente suite à cet accident à Grâce-Hollogne. Seule la bande d'arrêt d'urgence permet votre circulation ce qui provoque de longues files. Vous ajoutez toujours 1 heure depuis Saint-Georges-sur-Meuse. Toujours un peu moins de deux heures à ajouter sur le ring ouest de Bruxelles avec 1 heure entre Halle et Anderlecht suite à cet accident à Neerpede puis 45 minutes supplémentaires avant le chantier d'Anderlecht entre Anderlecht et Anderlecht-Nord. Plus loin, 30 minutes à ajouter entre Wemmel et Machelen vers Zaventem et 25 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. 15 minutes à ajouter sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles entre le Parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. Enfin, un accident vient d'être signalé à l'instant sur l'E40 venant de Gand aux portes de la Capitale à Grand-Bigard. Une bande est obstruée vers Bruxelles. Des files commencent à se former.

08h47 Toujours de très longues files sur le ring ouest de Bruxelles Toujours de très longues files sur le ring ouest de Bruxelles suite à un accident qui s'est produit à Neerpede en direction de Grand-Bigard. Vous ajoutez 1h45 entre Halle et Anderlecht-Nord. Mieux vaut privilégier le ring est de Bruxelles en passant par Waterloo où il y a 10 minutes à ajouter entre Groenendaal et Tervuren. Autre point noir en région liégeoise sur l'E42 venant de Namur avec cet accident à hauteur de Grâce-Hollogne. La bande de gauche est bloquée vers Liège avec 1 heure à ajouter entre Saint-Georges et l'aéroport de Liège (7 km). Deux autres accidents se sont produits en région liégeoise : sur la Nationale 64 à hauteur de Braives et sur l'A602 Loncin-Chênée à hauteur de Burenville en direction du Luxembourg. La bande d'arrêt d'urgence est obstruée vers le Luxembourg.

08h18 Des files très longues sur le ring ouest de Bruxelles Attention donc : comme on en parlait tout à l'heure, les files sont très longues sur le ring ouest de Bruxelles lorsque vous venez de Nivelles et que vous vous dirigez vers Forest. +45 minutes entre Halle et Anderlecht puis 45 minutes à nouveau entre Anderlecht et Anderlecht-Nord vers Grand-Bigard suite à un accident à Neerpede. Dans l'autre sens, en venant de Zaventem, vous ralentissez 25 minutes entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle. Sur le ring est, vous ralentissez 20 minutes entre Waterloo et Tervuren vers Zaventem. 15 minutes sur l'E40 venant de Liège depuis Bertem Sur cette E40 en région liégeoise, vous ajoutez entre l'Aire de Mélin et Cheratte vers l'échangeur de Loncin 15 minutes entre Wandre et Bressoux sur l'E25 venant de Maastricht.

07h30 Bonne nouvelle, pas d'accidents pour l'instant sur notre réseau routier Aux ralentissements sur le ring de Bruxelles, on ajoutera les premières files sur l'E40 venant de Liège entre Haasrode et Heverlee puis entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne (+15 minutes au total) C'est également le cas sur l'E411 Namur-Bruxelles avec des ralentissements entre Louvranges et l'Aire de Bièrges puis entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. (+20 minutes au total) Vous êtes aussi ralentis sur le ring extérieur en venant de Waterloo : +15 minutes entre Waterloo-centre et le Carrefour Léonard. Attention sur le ring intérieur, les ralentissements sont plus importants que d'habitude à cette heure entre le Virage de Forest et Anderlecht-Nord vers Grand-Bigard où vous ajoutez 25 minutes.

06h28 Premiers ralentissements sur le ring de Bruxelles C'est évidemment sur le ring de Bruxelles et plus particulièrement en circulation intérieure que les premiers ralentissements apparaissent et ce entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers le Carrefour Léonard. Dans les deux cas, vous ajoutez un peu moins de 10 minutes. Sur le ring extérieur, les ralentissements sont encore légers avant les travaux d'Anderlecht entre Dilbeek et Anderlecht-Nord vers Halle. Vous ajoutez aussi un peu moins de 10 minutes sur l'E40 venant de Gand entre Affligem et Ternat vers la Capitale.