De véritables dangers pour les usagers de la route: certaines trottinettes, débridées, peuvent aller jusqu'à... 99km/h

Débrider une trottinette électrique, c'est évidemment interdit. Mais au-delà de ça, c'est très dangereux rappelle Belinda Demattia, porte-parole de l'agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR): "Quand on débride un véhicule, on se retrouve avec un engin qui peut aller très vite alors qu'il n'a pas été conçu pour ça. Les freins ne sont pas adaptés, par exemple. On risque aussi de perdre le contrôle et en cas d'accident, les conséquences sont beaucoup plus graves."

Elle précise: "À trottinette, on n'a pas de carrosserie, un choc à 99 km/h, ça ne pardonne pas. Le risque d'être blessé gravement voire de décéder est très important."