Des files assez conséquentes sur l'E40 Liège-Bruxelles: quel est l'état des routes ce mardi matin?

08h41 Des files assez conséquentes sur l'E40 Liège-Bruxelles Les files sont assez conséquentes ce matin sur l'E40 Liège-Bruxelles avec pour l'instant 35 minutes à ajouter entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. L'accident à hauteur de Zaventem sur le ring extérieur a été dégagé mais vous ralentissez toujours 25 minutes entre Groenendaal et Wouwé-Saint-Etienne vers Grand-Bigard. Toujours sur le ring extérieur, 20 minutes à ajouter entre Jette et Anderlecht-Nord en direction de Halle. 25 minutes en intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem. Enfin, toujours 10 minutes aux abords de l'échangeur de Thiméon en venant de Nivelles sur l'A54 depuis Luttre et en venant de Mons sur l'E42 depuis Courcelles et ce suite à au chantier qui a débuté hier sur l'E42 entre Thiméon et Gosselies.

08h12 Accident sur le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem On signale un accident en bande de gauche sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Zaventem en direction de Grand-Bigard. Sur ce ring extérieur, vous ralentissez pour l'instant 30 minutes entre Argenteuil et Léonard vers Zaventem suite à un accident rapidement dégagé au Carrefour Léonard puis 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Zaventem suite à cet accident à Zaventem. On notera aussi 15 minutes à ajouter sur l'E411 venant de Namur entre Overijse et le Carrefour Léonard. Cet accident à Zaventem a aussi des implications sur l'E40 venant de Liège avec maintenant 30 minutes à ralentir entre Heverlee et l'échangeur de Woluwé-Saint-Etienne. Enfin, vous ralentissez aussi 10 minutes sur l'E42 Mons-Namur-Liège entre Courcelles et Thiméon suite à ce chantier qui a débuté hier entre l'échangeur de Thiméon et la sortie 16bis Gosselies. Vous roulez sur 2 voies au lieu de 3 en direction de Namur (à une vitesse de 70 km/h).

07h30 La chaussée libérée sur l'E411 à hauteur de Bierges La chaussée vient d'être libérée sur l'E411 Namur-Bruxelles à hauteur de Bierges. Vous ajoutez encore 20 minutes entre Louvranges et Rosières. En direction de Bruxelles, deux zones de ralentissement sur la E40 entre Haasrode et Heverlee puis entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. Vous ajouterez 15 minutes pour passer ces ralentissements. Début des ralentissements sur le ring extérieur de Bruxelles entre Waterloo et Tervuren (+10 min) vers Zaventem.

07h12 Les ralentissements se focalisent sur le ring de Bruxelles Les ralentissements se focalisent sur le ring de Bruxelles à l'approche des divers zones de chantier : +20 minutes entre Jette et Anderlecht-Nord en direction de Halle +10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Vers Bruxelles, on notera ces 10 minutes de files sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Wavre et Rosières. Et cela suite à un accident qui vient de se produire à Bierges qui obstrue deux bandes de circulation. Enfin, un camion est signalé en panne sur la E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Lincent. Il obstrue la bande de droite en direction de Bruxelles.

06h31 Premiers ralentissements habituels sur le ring de Bruxelles Autour du Chantier d'Anderlecht : +10 minutes entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers le virage de Forest et quelques coups de frein dans l'autre sens entre Anderlecht-sud et Anderlecht-Nord vers Grand-Bigard. 10 minutes à ajouter entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. A Bruxelles également, on signale un inondation de la chaussée qui provoque la fermeture du Tunnel Georges Henri en direction de la Cambre.