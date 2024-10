Emeline Detilleux première Belge à remporter le Roc d'Azur

Chez les messieurs, l'ancien champion du monde français Jordan Sarrou a tenu tête à l'homme en forme Mathis Azzaro au terme de 55 kilomètres d'ascension et de descente. Chez les dames, Detilleux a fait plaisir à son équipe française Décathlon-Ford en s'imposant en solitaire avec un peu moins de deux minutes d'avance sur les Italiennes Sandra Mairhofer et Greta Seiwald.

Événement emblématique du mountainbike, le Roc d'Azur est organisé depuis plusieurs années par ASO, l'organisateur du Tour. Pour de nombreux vététistes et même des coureurs sur route, il s'agit de la dernière course de la saison. Cette année, par exemple, le Néerlandais Dylan van Baarle y a terminé sa saison en toute décontraction.

"Je suis très honorée d'être la première Belge à m'imposer dans cette course. L'effort est très différent de celui que nous effectuons en cross-country. C'est beaucoup plus long et un peu moins technique", a commenté Detilleux, 24 ans, au micro de l'organisateur. "C'est le plus gros événement VTT au monde, sous le soleil, sur un superbe parcours et une très belle ambiance. Je me suis vraiment bien amusée", a conclu Detilleux, qui a défendu les couleurs de la Belgique aux Jeux Olympiques de Paris cet été.