"On est toujours sur le qui-vive": comment est assurée la sécurité des enfants dans un parc aquatique?

"La surveillance toute la journée, c'est pas évident. On doit être concentré tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a toujours envie de dire que les maîtres nageurs sont assis sur une chaise et qu'ils sont tranquilles, mais non, pas du tout. On est toujours sur le qui-vive", explique le jeune homme.

"Ça ne peut pas prendre le rôle du maître nageur, mais c'est un outil vraiment très très efficace, donc ça devient difficile de s'en passer", ajoute Christophe Sadzot, coordinateur des sauveteurs de Lago Mons.

C'est avant tout l'humain qui assure la sécurité : "Ils sont recyclés chaque année et en plus de ça, 3 à 4 fois par an, on fait des procédures noyades, on fait des simulations, etc. avec les mannequins. Idem pour tout ce qui est le massage cardiaque, etc.", note encore Stéphanie Beer, responsable de la communication de Lago Mons.

Les sauveteurs ont un rôle essentiel, mais ils rappellent que le parent ou l'accompagnant reste le premier surveillant de l'enfant.