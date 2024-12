Fatigue, température, toux…: peut-être souffrez-vous de la grippe, déclarée en épidémie

L'épidémie de grippe est officiellement déclarée chez nous, avec une nette augmentation des cas depuis quelques jours. Les médecins généralistes, d'ailleurs, constatent cette hausse dans leurs cabinets. Et cette année, l'épidémie arrive plus tôt que d'habitude.

Habituellement, l'épidémie commence après les fêtes de fin d'année, parfois même début février. Mais la semaine dernière, les experts ont observé un pic des consultations pour des cas de grippe, 115 pour 100 000 habitants. "L'épidémie est en avance. C'est un hasard à mon avis. On ne sait pas prédire le moment exact où l'épidémie débute. Ça dépend de beaucoup de facteurs qu'on ne connaît pas exactement. Ici, ce n'est pas exceptionnel que ça démarre déjà en décembre.", explique Steven Van Gucht, virologue chez Sciensano.

Ce médecin croule sous les consultations pour état grippal. Dans son cabinet, les patients décrivent toute une série de symptômes. "D'abord de la fatigue, éventuellement de la température, des douleurs musculaires qu'on appelle les myalgies, et des atteintes respiratoires qui peuvent aller depuis une atteinte des sinus, une atteinte des bronches, une atteinte de la trachée.", explique Jacques Leclair, médecin généraliste.

Le centre de recherche Sciensano s'attend à une augmentation du nombre de cas de grippe fin janvier. Et les médecins craignent des surinfections, telles que la pneumonie par exemple. Alors, si vous pensez faire partie des malades, un conseil ? "Surtout, ne pas attendre avant de consulter. Quand on voit que l'on est malade, on appelle."

L'épidémie de grippe devrait durer 6 à 12 semaines. Alors, pour freiner la circulation du virus, il est encore temps de se vacciner.