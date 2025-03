Grève sur le rail: de nouveaux embarras sur les lignes, un train IC sur deux circulera seulement

L'offre de trains sera réduite dès 22h00 dimanche. Toutefois, les trains P, qui circulent habituellement pendant les heures de pointe du matin et du soir, rouleront normalement dimanche soir, notamment pour permettre aux étudiants de rejoindre leur kot.

Seul un train IC sur deux circulera lundi en raison d'un mouvement de grève annoncé par les organisations syndicales CGSP Cheminots et CSC Transcom, indique samedi la SNCB. En ce qui concerne les trains locaux, deux trains L et S sur cinq rouleront, tandis qu'il n'y aura quasiment aucun train P en service, précise la société des chemins de fer.

L'horaire alternatif peut déjà être consulté sur le planificateur de voyages en ligne de la SNCB, via le site web ou l'application. Les deux syndicats majoritaires du rail, la CGSP Cheminots et la CSC Transcom, avaient annoncé fin février 18 journées de grève pour les cinq mois à venir. Ils entendent ainsi protester contre les projets de réforme du nouveau gouvernement fédéral, dont les mesures relatives au relèvement de l'âge légal de la pension et les restrictions budgétaires imposées à la SNCB.

La SNCB, Infrabel et HR Rail disent regretter "que les deux organisations syndicales maintiennent leur intention de faire grève contre les mesures gouvernementales, et ce en dépit des réunions de concertation qui ont eu lieu depuis cette semaine avec les ministres fédéraux concernés". Les trois organismes estiment que "la priorité doit être donnée au dialogue social avant toute action de grève et déplorent que les voyageurs doivent à nouveau en subir les conséquences".