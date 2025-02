"Il faut vraiment garder la forme": plus de colis, plus de rentabilité... Quelles sont les raisons de la colère des facteurs?

Les facteurs et factrices de bpost sont en grève depuis plusieurs jours. Alors que le PDG Chris Peeters souhaite plus de rentabilité, les travailleurs eux, voient leur métier être dénaturé.

Bpost doit renforcer son activité de transport de colis, entre particuliers et entre entreprises, pour améliorer sa rentabilité. L’entreprise affichait un déficit au troisième trimestre de cette année. Le métier de facteur évolue donc vers une distribution accrue de colis, au détriment des tâches traditionnelles. Une situation qui dénature le métier, selon les facteurs. "Nous n'avons plus le temps de discuter avec les gens. Nous devons distribuer des colis qui ne peuvent attendre", explique Olivier, facteur depuis 23 ans à Jette. En effet, il faut 69 secondes pour livrer un colis en main propre. "Il faut vraiment être en forme", ajoute Olivier.

Cela fait plusieurs jours qu'une grève est en cours chez bpost. Les facteurs et factrices protestent contre une nouvelle organisation du travail proposée par la direction, qui modifie le processus de réattribution des tournées et augmente la charge de travail. Voici en détail les raisons de leur colère.

Une baisse de revenus

Pour redresser la situation financière de bpost, son PDG, Chris Peeters, veut développer la livraison de colis entre particuliers et entre entreprises. L'année dernière, l'État a mis fin à la concession de distribution des journaux, et trois contrats très lucratifs avec l'administration fédérale ont été réajustés. De plus, le volume de courrier continue de baisser. Actuellement, Bpost distribue encore 89 lettres "papier" par ménage chaque année, mais la tendance est à la baisse, comme au Danemark, où ce chiffre est déjà tombé à 25 lettres par an. Même avec une part de marché de 60 % en Belgique pour la livraison des colis en business-to-consumer, cette activité ne compense pas la chute des revenus du courrier.

Pour pallier ces baisses, le PDG veut aussi développer la livraison entre entreprises et entre particuliers.