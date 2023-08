"Ils peuvent tomber et se blesser": appel à l'aide d'un refuge pour chevaux maltraités à Marcinelle transformé en marre boueuse

Un refuge qui recueille des chevaux maltraités à Marcinelle est victime des intempéries. Le terrain sur lequel sont situés les chevaux est transformé en marre boueuse. L'association appelle à l'aide. Ses repsonsables nous ont contactés via le bouton orange alertez-nous.

Le terrain est complètement détrempé. Bénévoles et chevaux pataugent et glissent dans la boue. "Ici, il pleut énormément, donc c’est marécageux, c’est boueux. Ils peuvent tomber et se blesser au niveau du pied et en plus attraper des maladies au niveau du sabot, donc ce n’est vraiment pas idéal", explique Nathalie Bar, bénévole. "On a très peur pour leurs pieds qui pourrissent en-dessous parce qu'ils baignent toujours dans l'eau", ajoute Dolorès Gomez, trésorière de l’asbl Save Animals Sauvetages. Les voir tous les jours dans cette boue, c’est pénible

L’association s’occupe en ce moment de six chevaux qui ont été maltraités ou négligés par leurs anciens propriétaires. Il n’est pas question de prendre en charge d’autres équidés dans cet espace pour l’instant. "Ce n’est vraiment pas notre optique. On se bat tous les jours pour la cause animale et avoir nous-mêmes ça actuellement, ce n’est vraiment pas chouette à savoir. Les voir tous les jours dans cette boue, c’est pénible", confie Dolorès. "On y donne tout notre cœur et notre énergie, mais on a besoin d’aide", demande Nathalie. Depuis quelques mois, le terrain est prêté par la région wallonne à l’association qui doit se charger de l’entretenir. Mais, par manque de bras et de moyens, l’espace n’est pas suffisamment aménagé. L'association à la recherche de plusieurs choses

Le refuge cherche une entreprise qui accepterait de drainer gratuitement la parcelle. "On recherche aussi une société qui accepterait de nous offrir des dalles en caoutchouc. On pose ça sur le terrain et on vent mettre la paille après, comme ça les chevaux ne sont pas dans l’eau. Il n’y a pas de boue, tout et au sec. On a besoin de quelqu’un aussi qui vienne installer des gouttières pour les deux box", énumère Dans l’urgence, l’association voudrait aussi pouvoir disposer d’une infrastructure qui pourrait accueillir les chevaux en toute sécurité, le temps des travaux.