Incapables de payer les frais de chauffage, de plus en plus de Belges utilisent des bouillottes: le nombre de brulures augmente

Pour se réchauffer par ce froid, certains ont recours à la bouillotte. Mais attention, elles peuvent causer des brûlures graves, surtout chez les enfants en bas âge. Il y a eu quatre cas graves l'an dernier, rien qu'à Charleroi.

Avec le froid que l'on connaît, certaines personnes ont recours à l'utilisation de bouillottes. Mais celles-ci ne sont pas sans danger. En témoignent le nombre de cas référencés à Charleroi où quatre cas graves de brûlures ont été répertoriés en 2024. On comptait 2 à 3 cas par an entre 2021 et 2023. Les brûlures par bouillotte surviennent principalement chez des enfants. Ce type de brûlure, parfois au 2e degré, peut nécessiter des soins pendant plusieurs semaines. Et on ne parle là que des patients hospitalisés, sans compter tous ceux qui sont vus par leur généraliste.

"On traite environ 300 patients par an, explique Dr. Jean-Charles de Schoutheete, du Centre des brûlés du Grand-Hôpital de Charleroi. On en a entre 10 et 15 qui arrivent avec des accidents directement liés aux bouillottes et parmi ces patients-là, on doit en hospitaliser environ un tiers". Les causes les plus fréquentes d’ébouillantement sont l’eau de cuisson, la préparation de boissons chaudes, l'huile de friteuse, mais aussi la bouillotte en noyaux de cerise qui peuvent être à l’origine de brûlures profondes, mais évitables. "Des solutions à moindre coût" Les causes d'utilisation de la bouillotte sont multiples : pour se réchauffer tout simplement, mais aussi pour les femmes en cas de menstruations douloureuses, ou encore dans le cas de personnes qui n’ont pas les moyens de se chauffer "traditionnellement".