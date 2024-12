Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi?

06h30

Les files sont encore légères ce matin au niveau du ring de Bruxelles

Elles se situent avant les zones de travaux : entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle. Entre Strombeek-Bever et Machelen puis Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

On rappelle ce camion en panne sur la Nationale 4 Luxembourg-Arlon-Namur à hauteur de Natoye.

Il obstrue la bande d'arrêt d'urgence et de droite en direction de Bruxelles.

Un peu de brume ou de brouillard givrant est possible ce matin surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Prudence donc, adaptez votre vitesse.