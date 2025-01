Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

On y ajoutera 10 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons vers Halle.

2 zones de ralentissements de 10 minutes sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

06h29

Premiers coups de frein en ring intérieur à Bruxelles

C'est encore très calme pour l'instant sur notre réseau routier.

Quelques coups de freins sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem et les premiers ralentissements plus loin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren où vous ajoutez 10 minutes vers Waterloo.

Vous ralentissez aussi légèrement de part et d'autre du chantier d'Anderlecht mais cela reste aussi léger pour l'instant.