Info trafic: tunnel fermé au carrefour Léonard, voici l'état des routes ce vendredi matin

08h32 Situation calme sur nos routes La situation inchangée sur nos routes (assez calme) nous permet de vous annoncer d'autres travaux qui arrivent sur nos routes : --> Début demain d'un chantier sur l'E411 entre Weyler et Arlon En direction de Bruxelles, une seule voie de circulation sera maintenue et basculée en contresens. La vitesse sera limitée à 70 km/h. Les deux bretelles d'accès N°32 "Weyler" seront fermées à la circulation. Dans l'autre sens vers Luxembourg, deux bandes seront accessibles avec également une circulation à 70 km/h. --> Ce mardi, des travaux débuteront sur l'E42 Saint-Vith - Verviers et ce depuis la frontière allemande sur 3 km uniquement en direction de Verviers. Une seule voie sera disponible avec une vitesse également limitée à 70 km/h.

08h09 Un accident signalé sur l'E4259 Un accident a été signalé en bande de droite sur l'E429 Tournai-Bruxelles à hauteur de Lembeek. Pas de ralentissements constatés. 20 minutes à ralentir maintenant sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo. Ce sont les seules files provoquées par la fermeture du Tunnel Léonard aussi bien en intérieur qu'en extérieur. En venant de Namur via l'E411, vous ralentissez 2 petites minutes après Jezus-Eik. Une situation qui devrait donc s'empirer vous l'avez entendu avec la fermeture cette après-midi des tunnels de l'E411. Pas de ralentissements sur l'E40 venant de Liège, ni sur l'E19 venant d'Anvers. Encore moins sur le ring intérieur et extérieur entre Grand-Bigard et Zaventem (ce qui est plutôt rare). Pas de ralentissements non plus sur le ring extérieur entre Waterloo et Léonard vers Zaventem. Partout ailleurs en Wallonie, la circulation est aussi fluide.

07h29 Toujours des files entre Wezembeek-Oppem et Tervuren Même situation que tout à l'heure au niveau des routes. 15 minutes de files sur 4 km entre Wezembeek-Oppem et Tervuren en direction de Waterloo suite au rétrécissement de la chaussée à Tervuren et à la fermeture du Tunnel de Léonard dans les deux sens de circulation avec un passage en surface. On rappelle donc que les travaux supplémentaires prévus cette nuit qui nécessitaient la fermeture des tunnels de l'E411 sont reportés à ce début d'après-midi ce qui pourrait provoquer une situation encore plus compliquée que prévu avec la fermeture des tunnels du ring intérieur, extérieur et de l'E411. La zone est donc vraiment à éviter. 2 petites minutes à ralentir sur l'E411 Namur-Bruxelles avant votre arrivée à Léonard et ailleurs en Wallonie, 1 seule petite zone de ralentissement à Liège sur l'E25 entre Bressoux et Jupille vers Liège (+ 1 minute)

07h09 Peu de zones de ralentissements C'est certainement le pont de l'ascension qui explique le peu de zones de ralentissements constatés sur nos routes. Seules les traditionnelles 15 minutes du matin sont constatées sur le ring intérieur de Bruxelles entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo. On vous le rappelle le Tunnel Léonard est actuellement fermé aussi bien sur le ring intérieur vers Waterloo qu'en extérieur vers Zaventem avec un passage en surface. Le Tunnel Tervuren est accessible mais uniquement sur une bande de circulation. 1 seule petite à ralentir sur l'E411 avant le Carrefour Léonard. Partout ailleurs, autour et vers Bruxelles et même en Wallonie, la circulation est fluide.

06h29 6 minutes à ralentir en intérieur entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo Pour l'instant les cartes de mobilités ne montrent pas encore beaucoup de files sur notre réseau routier. 6 minutes à ralentir en intérieur entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo. Au rayon des travaux, on ajoutera aussi qu'à Bruxelles, le chantier permettant l'accès direct à l'autoroute A12 depuis l'Avenue Van Praet joue les prolongations jusqu'au 27 mai suite à un sous-sol instable. Les ponts de l'A12 qui passent au dessus du rond-point restent fermés et la circulation est déviée par le Rond-Point du Gros Tilleul.