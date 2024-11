Inondations de 2023 et 2024: cinq dossiers reconnus comme calamités naturelles, les sinistrés soulagés

Enfin, cinq dossiers ont été pleinement reconnus comme calamités naturelles. C'est le cas des inondations de septembre 2023 à Fosses-la-Ville; des inondations de janvier 2024 à Bouillon et Chiny; des inondations du 12 mai 2024 à Chaumont-Gistoux, Gembloux et Walhain; de celles du 17 et 18 mai à Aubel, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Dalhem, Esneux, Grez-Doiceau, Hannut, Herve, Liège, Olne, Pepinster, Thimister-Clermont, Trooz, Visé, Wasseiges et Welkenraedt et enfin des inondations du 29 et 30 juin à Aubange. "Dans le cadre du pacte de simplification, le gouvernement wallon s'engage à faire évaluer le cadre légal pour accélérer les procédures et permettre une indemnisation plus rapide des sinistrés. L'objectif est de garantir une meilleure réactivité et un traitement plus fluide des demandes futures", a commenté, dans un communiqué, le ministre-président régional, Adrien Dolimont.