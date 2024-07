Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ne disputeront pas la course aux médailles en 49er FX

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts n'ont pas réussi à se qualifier pour la course aux médailles du 49er FX (skiff) aux Jeux Olympiques, mercredi, à Marseille, où se déroulent les épreuves de voile. Le duo belge a terminé 14e, sur 20, après les 12 régates qualificatives avec 116 points.

Après 12 régates, les 10 premiers bateaux se qualifient pour la course aux médailles, où les points sont doublés. Neuvièmes avant les trois dernières régates, Maenhaut et Geurts ont reculé au classement après une 7e, une 20e (résultat pas pris en compte) et une 19e place mercredi. Elles manquent la qualification pour 11 points.