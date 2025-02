La police et Child Focus avait lancé un avis de recherche dans la nuit de lundi à mardi pour retrouver une mineure de 17 ans portée disparue depuis lundi soir. Ce mardi matin, l'adolescente est rentrée chez elle saine et sauve.

Jana De Boeck avait quitté son domicile situé Prins Boudewijnlaan à Edegem province d'Anvers lundi vers 18h00, et ne s'était plus manifestée depuis. Ce mardi matin, l'adolescente est rentrée chez elle saine et sauve.