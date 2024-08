"Je ne vais surtout pas le jeter à la poubelle, c'est réutilisable": cette école est adepte du zéro déchet, mais comment ça marche?

Après l'école sans GSM, voici l'école sans poubelle. Une école maternelle et primaire d'Embourg, en province de Liège, a décidé de supprimer toutes les poubelles classiques. Ne restent que le compost et la poubelle papier. Les élèves sont obligés de reprendre leurs autres déchets chez eux. Le système est-il efficace ?

Gourde et boîte à tartines, ça, c'est l'équipement de base. Sacha, lui, fait encore plus fort avec sa compote : "Je ne vais surtout pas le jeter à la poubelle, c'est réutilisable. Du coup, après, je vais le laver chez moi et je vais le réutiliser pour une autre fois". Sa pochette est lavable et rechargeable en compote maison, le top.

"Il faut moins polluer"

Le zéro déchet, ces enfants y adhèrent de suite : "Pour les animaux, il faut moins polluer et aussi pour notre planète", estime une élève. "Les mers et tout ça, qu'il n'y ait plus de plastique dedans", dit une autre. "Quand je vois quelqu'un polluer dans la rue, ça me fout la rage. J'ai envie de me battre. J'ai envie de lui dire, ça se jette à la poubelle, monsieur".