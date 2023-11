Julien réserve une table dans un restaurant, on lui demande sa carte de crédit: est-ce autorisé ?

D'abord, le procédé doit être inscrit dans les conditions générales et vous devez forcément y avoir accès. Si vous faites une réservation par téléphone, on doit vous prévenir à ce moment-là. Et même dans ce cas, vous devez recevoir les conditions générales par mail ou via un lien Internet ensuite.

En d'autres termes, vous devez être bien informés, notamment des montants prélevés. Il n'y a pas de limites imposées par la loi. On parle de "montants raisonnables". La seule contrainte, ces prix doivent être fixes, donc x euros par convive ou le prix d'un menu en cas d'annulation tardive ou de no-show.

D'ailleurs, le restaurant de Julien le précise: "Cette empreinte ne fera pas l’objet d’un débit hormis en cas d’annulation tardive (soit, moins de 3 heures avant l'heure du repas) ou de réservation non-honorée." De cette façon, les restaurateurs se protègent des clients qui réservent une table et ne viennent jamais. Ils n'annulent pas et cela représente évidemment un manque à gagner énorme. C'est une manière d'inciter les clients à prévenir en cas de soucis. Autrement dit, une garantie.