Jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour avoir peur ? "Crier, ça me libère"

À l’approche d’Halloween, on s’intéresse à la peur, cette émotion que l’on cherche à provoquer lors de cet événement à travers des araignées, des clowns ou encore des fantômes. D’où vient cette émotion ? Sommes-nous égaux face à l’effroi ? Pourquoi certains aiment s’y confronter alors que d’autres ne le supportent pas du tout ? La peur peut être ludique ou provoquer des phobies.

L’émotion de la peur peut être adorée ou détestée, mais elle ne laisse jamais indifférent. Chacun de nous y réagit différemment. Pour ces cinq amis, l’horreur est une passion commune. À la recherche de cette sensation, ils participent à un jeu d’évasion sur le thème de l’horreur. Le décor ? Une maison hantée de poupées. "J’aime avoir peur et ressentir l’adrénaline. Crier me permet de me libérer, et après, je me sens apaisée", raconte une participante. On est plongé dans l'ambiance Entrer dans cet univers leur permet de lâcher prise. Ces amateurs de frissons recherchent volontairement les effets de la peur. Celle-ci déclenche des hormones, notamment l’adrénaline, qui accélère le rythme cardiaque, et le cortisol, qui tend les muscles. "Dès qu’on entre, on est plongé dans l’ambiance. On se demande si on va oser ou non participer", explique Cathy, une autre joueuse. "Je crie dès qu’un événement inattendu survient." À lire aussi Philippe Boxho, l'homme derrière 4.000 autopsies: "On perd du temps à avoir peur de la mort"

La peur est donc une émotion idéale pour favoriser l’immersion. Pour Audrey Tanase, game master et manager, "la peur est une émotion tellement forte qu’elle prend le dessus. Bien utilisée, elle peut être un excellent exutoire et permet de s’évader." Bruno Humbeeck, professeur de psychopédagogie à l’UMons, ajoute : "C’est un contexte ludique où la peur, bien réelle, n’est pas perçue comme un problème intellectuel. On ne s’en inquiète pas vraiment." L'horreur, un succès au cinéma L’horreur reste une thématique populaire au cinéma. Pour Halloween, ce cinéma organise chaque année des soirées spéciales. Christelle accompagne son fils, même si elle déteste avoir peur. "Je déteste être effrayée. Je suis ici uniquement pour lui faire plaisir !" La majorité des spectateurs, cependant, adorent les films d’horreur. Un cas particulier : Sandy les trouve amusants. "Ça me détend, en fait. Je ne suis pas du tout psychopathe ! Mais je trouve généralement ces films mal faits ou exagérés. Cela me donne de l’adrénaline, et on s’amuse." À lire aussi Des bonbons ou un sort: les squelettes, vampires et autres sorcières étaient de sortie cet après-midi, "ça nous avait manqué" Dans ce cinéma, on essaie de toujours avoir un film d’horreur à l’affiche, car la peur attire. "Les clients, surtout les plus jeunes et en particulier les femmes, aiment beaucoup se faire peur", précise Müge Sivlin, manager d’un cinéma.