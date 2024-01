La Belgique s'impose contre le Mexique et termine 3e de son groupe B en divison II

Derrière l'Islande et la Nouvelle-Zélande (12 points), la Belgique compte 11 unités puisqu'elle a décroché l'un de ses quatre succès en prolongations, lors de son premier match contre la Bulgarie (1-0). Elle s'était ensuite inclinée contre l'Islande (0-1) avant de surclasser l'Afrique du Sud (13-0) et de s'imposer contre les Néo-Zélandaises (2-5). Contre le Mexique, ce sont Linnore Saunders, Anai Lambrechts, Louise Paulissen et Ans van Hoof qui se sont chargées d'animer le marquoir.

L'Islande remporte le tournoi et est promue l'année prochaine dans le groupe A de la division II. Elle est remplacée par la dernière classée du Mondial de division II groupe A qui se disputera du 15 au 21 janvier à Heerenveen aux Pays-Bas.