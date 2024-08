La foule attendue en masse pour les fêtes du 15 août à Liège

Le cœur de l'événement a débuté ce mercredi à 13h30 par le fleurissement de toutes les Marie et a été suivi de la sortie du Royal Bouquet d'Outremeuse, un imposant arbre de plus de six mètres de haut et de plus de 60 kilos, pour ses aubades traditionnelles dans les artères du quartier. L'événement s'est poursuivi avec le grand tir de campes par les Carillonneurs herviens. Durant toute la journée et la soirée du 14 août, animations et concerts se sont succédé dans le quartier.

Le point d'orgue des fêtes se déroulera ce jeudi 15 août. Après la procession de la Vierge Noire et la grande messe en wallon à l'Église Saint-Nicolas, onze géants, parmi lesquels Tchantchès, Nanèsse, Saint-Lambert ou encore Charlemagne, sont attendus au départ de la rue Louis Jamme pour le traditionnel cortège annuel dans les rues d'Outremeuse. Le pékèt coulera encore à flots tout le reste de la journée et de la nuit.