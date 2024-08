"La plus laide du monde", "Véritable gâchis": notre côte est-elle vraiment si vilaine?

Notre côté ne serait pas la plus belle, estime Marc Janssen, directeur de la Fondation néerlandaise pour la conservation des dunes. "En ce qui concerne l’architecture, la Côte belge est un véritable gâchis. (…) Je ne veux absolument rien dire contre votre sociabilité, car elle est excellente. Mais la mission de notre fondation est de protéger la nature, et heureusement, les Pays-Bas disposent de lois à cet effet depuis les années 1980", explique-t-il ainsi à nos confrères néerlandais.

"La Belgique a la Côte la plus laide du monde", titrait même ce vendredi le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad.

Des produits touristiques différents

"Les vacances à la Côte belge ou néerlandaise sont deux produits touristiques totalement différents", nuance Jeroen Cornilly, docteur en histoire de l’architecture. "On vient chez nous pour l’ambiance, la cuisine, les cuistax, les fleurs sur la plage... Mais on va aux Pays-Bas si l’on veut du calme et une nature intacte, car ils ont aussi beaucoup plus d’espace naturel. Les chiffres sont ce qu’ils sont : la Belgique a 67 kilomètres de Côte, les Pays-Bas en ont 523, soit huit fois plus".