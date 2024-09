La reconstitution prévue dans l'affaire de la mort d'Annie De Poortere aura lieu mercredi

La collaboration du suspect est considérée comme primordiale, puisque ses déclarations fondent le dossier et qu'aucun témoin ne peut plus le contredire. Le septuagénaire a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour assassinat et a été placé sous bracelet électronique, avant d'être libéré par le juge d'instruction à la fin du mois de mai. Le septuagénaire reste cependant suspecté d'assassinat et le parquet a assuré que les enquêteurs "mettaient tout en œuvre pour que l'enquête soit la plus rapide possible".

En raison d'une récente modification de la loi relative au délai de prescription pour les crimes passibles de la réclusion à perpétuité, qui a été porté de 20 à 30 ans, le parquet a jusqu'au 12 novembre pour traduire l'inculpé en justice, mais seulement s'il est renvoyé pour assassinat.