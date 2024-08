La taille des ménages diminue en Belgique: comment l'expliquer?

Statbel, l'office belge de statistique, s'est intéressé à l'évolution de la composition et du type des ménages en Belgique. On constate qu'un ménage belge se compose d'au moins deux personnes. 2,25 plus exactement en moyenne. Le noyau familial tend à être de plus en plus petit, on l'observe sur les dernières années, et cela se vérifie aussi au niveau régional. En particulier en région flamande, mais aussi en région wallonne. Seule exception la région bruxelloise, qui elle enregistre une hausse.

Comment expliquer cette évolution?

Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette évolution. Le vieillissement de la population, l'allongement de l'espérance de vie qui permet aux personnes âgées de rester plus longtemps à leur domicile, mais aussi la transformation de notre mode de vie, plus de séparation et moins de vie de couple.