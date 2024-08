Le beau temps amène les barbecues, mais peut-on en faire partout? Cela dépend de plusieurs critères

Faire un barbecue, cela donne envie lorsque le soleil brille. Seulement, pas toujours facile pour les personnes n'ayant pas de jardin chez eux. Peut-on par exemple, se déplacer dans un parc pour griller quelques viandes ?

"Ça n'est pas possible dans les parcs", précise Déborah Lorenzino, échevine de Schaerbeek en charge des espaces verts. "Ni dans les autres espaces publics. Tout d'abord pour des questions de sécurité. Vous imaginez, un barbecue qui s'enflamme, ça peut avoir un impact important dans l'espace public et puis aussi, parce que l'espace public doit rester agréable pour toutes et tous".