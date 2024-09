Le centre de jour bruxellois Circé de L'Ilot a accueilli plus de 200 femmes sur une année

Le centre de jour bruxellois Circé de L'Ilot a ouvert ses portes à plus de 200 femmes sans abri depuis son inauguration, il y a tout juste un an, a annoncé mardi l'ASBL L'Ilot dans un communiqué. Et "le centre ne désemplit pas", a souligné l'association.

Une année après son inauguration, Circé de L'Ilot a accueilli plus de 200 femmes, toutes victimes de violences multiples. "On estime aujourd'hui qu'il y aurait au moins 20% de femmes dans la population sans abri, ce qui représente environ 1.500 personnes", a-t-elle toutefois noté.

Le "lieu d'accueil exclusivement réservé aux femmes sans abri et uniquement pensé par et pour ces dernières", situé au Parvis de Saint-Gilles, avait officiellement ouvert ses portes le 20 septembre dernier. "Son objectif: accueillir, en mixité choisie, des usagères en situation ou en risque de mal-logement."

Pour lutter contre le sans-abrisme féminin, qui augmente au fil des années, L'Ilot et la fondation Fair Ground Brussels ont donc récemment acheté trois immeubles à Schaerbeek. "La première pierre d'un projet ambitieux pour l'accueil des plus précaires et qui permettra à l'horizon 2027 de doubler la capacité d'accueil des femmes sans abri", a annoncé l'ASBL. Les immeubles hébergeront un centre de jour pour l'accueil d'urgence, une maison d'accueil pour l'hébergement temporaire (neuf à 12 mois), et, enfin, six logements.

Pour soutenir la création du nouveau pôle et célébrer la première année d'existence de Circé de L'Ilot, l'ASBL organise, le 27 septembre à La Tricoterie (Bruxelles), une soirée en présence de l'humoriste Florence Mendez. Avis aux personnes intéressées: la réservation est obligatoire.