Le magazine Humo retire la chronique de l'écrivain Herman Brusselmans

Le magazine Humo a mis hors ligne la chronique d'Herman Brusselmans après la controverse suscitée par son article satirique. Dans son texte, l'écrivain évoque la guerre et les souffrances dans la bande de Gaza, mais il se rend aussi coupable d'une forme d'antisémitisme, dénoncent l'Association juive européenne (European Jewish Association, EJA) et l'organisation pour l'égalité des chances Unia. Ces dernières ont annoncé qu'elles porteraient plainte.

Dans sa chronique, Herman Brusselmans a écrit que l'image d'un enfant palestinien hurlant après sa mère enfouie sous des décombres, tout en gardant à l'esprit sa compagne et son propre fils, le met tellement en colère qu'il veut "enfoncer un couteau pointu dans la gorge de chaque juif (qu'il) rencontre".

Plus tôt cette semaine, Humo a défendu l'écrivain en soulignant que les propos "font partie d'une chronique satirique, et non d'un article journalistique ou d'une interview". L'hebdomadaire réfute les critiques qui pointent des paroles à caractère "psychopathique" et incitant à commettre un assassinat. "Pour quiconque lit la chronique dans son intégralité, il est clair que Herman ne prend pas ces phrases au pied de la lettre", argumente la rédaction.