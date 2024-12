Le manque de lumière impacte notre moral et notre santé, comment remédier à la dépression saisonnière?

Tout d'abord, il est revenu sur les effets que ce déficit de lumière a sur notre organisme. "On sait qu'un manque de luminosité va entraîner une sorte de dérégulation du système de veille et de sommeil. En fait, ce manque de luminosité va augmenter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et donc on aura plus tendance à se sentir fatigué, à dormir plus tard et à ne pas se sentir reposé. Ce sont, en tout cas, les premiers symptômes qui peuvent survenir en cas de manque de luminosité".

Autre impact important de ce déficit en lumière : le manque de vitamine D. "De façon générale, je pense que la majorité de la population belge manque de vitamine D. On sait bien qu'elle est produite, entre autres, grâce au soleil et à la lumière, et qu'elle influence également le bien-être et l'immunité".

Sur le plan psychologique, notre moral peut être affecté, comme l'explique le psychologue, notamment avec ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Cependant, il insiste sur l'importance de ne pas confondre dépression saisonnière et dépression clinique.

"Attention à bien distinguer la dépression, qui est une pathologie de santé mentale, de la dépression saisonnière. Cette dernière présente des symptômes similaires, comme des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, une baisse d'énergie et moins d'envie de faire des activités plaisantes. Cependant, dans le cas de la dépression clinique, les symptômes doivent durer plus de six mois. En revanche, la dépression saisonnière, comme son nom l'indique, est liée aux saisons et ne dure que quelques semaines ou quelques mois, avant de disparaître".