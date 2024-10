Le nombre de travailleurs permanents dans l'horeca a augmenté de 25% en 10 ans: voici les chiffres

Le nombre de travailleurs permanents (contrats à durée indéterminée) dans l'horeca a bondi de 25% entre 2013 et 2023, rapporte lundi une étude du spécialiste des ressources humaines SD Worx. Le secteur englobe désormais plus de 150.000 personnes et la tendance se poursuit, en partie grâce aux flexi-jobs et aux étudiants.

Selon les calculs de SD Worx, l'emploi permanent dans le secteur de l'horeca est passé de 120.687 travailleurs fin 2013 à 150.830 fin 2023. Le nombre d'employeurs du secteur (commission paritaire 302) a aussi progressé de 18,5% en dix ans pour arriver à 26.748 à la fin de l'année dernière. Cette augmentation s'est produite de façon constante, hormis une importante chute lors du premier trimestre 2021.