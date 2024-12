Le permis de conduire séduit de moins en moins: voici les chiffres dans les différentes régions

En l'an 2000, 132.706 candidats avaient obtenu leur permis, contre 120.721 l'an dernier. Sur la même période, si Bruxelles a connu une baisse spectaculaire, le recul est nettement moins marqué en Wallonie (-5,8% à 39.945) et en Flandre (-7,3% à 69.769).

L'âge moyen auquel on obtient son permis a lui augmenté de quelques mois: de 21 ans et 11 mois en 2000 à 22 ans et 5 mois l'an dernier. Ici aussi d'importantes différences régionales sont constatées: 25 ans et 5 mois à Bruxelles (+1 an et 5 mois par rapport à 2000), 22 ans et 3 mois en Wallonie (-3,4 mois) et 22 ans en Flandre (+9,5 mois).