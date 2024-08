"Le restant de l'année, on se croisait": les vacances, l'occasion pour les pères de passer du temps avec leurs enfants il y a 50 ans

Ils s'appellent Bernard, Daniel, Marie France, Nicole...ils sont 12 au total, de 65 à 95 ans, ils ont tous accepté d'évoquer leurs meilleurs souvenirs de vacances. De 1935 à aujourd'hui, de Blankenberghe à Rochehaut en passant par Cannes, Rome, la grèce et le Portugal...On vous emmène tout l'été en vacances, direction : un autre siècle. Tout cet été, on va vous parler 2 chevaux, Nationale 7, carte postale et caravane.

Le papa de 2024 ne ressemble plus du tout au papa d'il y a 50 ou 60 ans. À cette époque, quand les familles partaient en vacances, il ne faisait pas toujours partie du voyage. "Papa avait rarement de vacances. Les maris envoyaient leur femme et les gosses chez notre grand-père paternel, et là, on se retrouvait avec les tantes, les cousins et cousines. Les maris venaient les rejoindre le week-end", témoignent Nadine et Christine.

Nicole, 89 ans aujourd'hui, se souvient bien du sien. Il était à Knokke avec sa femme et ses filles. Il travaillait très dur l'année et l'été, il avait besoin de repos et de sommeil. "Papa avait toujours travaillé, même en pleine guerre. Ce qui fait qu'il s'était endormi en plein soleil sur la plage", se remémore-t-elle.