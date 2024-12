Les fêtes de fin d'année sont-elles propices aux problèmes de cœur? "C'est probablement plus dangereux à cette période-là"

Les fêtes de fin d'année sont bien souvent synonymes de tous les excès : alimentation plus riche et plus grasse, alcool, consommation plus importante de tabac… Comment pouvons-nous prendre soin de notre corps malgré tout ?

Champagne, foie gras, chips... Les fêtes de fin d'année sont synonymes de repas et d'apéros à n'en plus finir. Pourtant, ces excès ne sont pas toujours bons pour notre cœur, en particulier pour les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque, d'hypertension ou de cholestérol.

Si les fêtes peuvent être signe de risque, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se faire plaisir. "Il faut continuer à vivre, il ne faut pas se prendre la tête du matin au soir pour savoir si on a été exemplaire", témoigne ainsi Jean Mark, patient.

Pour garder la forme, Rick Vanhoof, directeur de la ligue cardiologique belge, conseille d'opter pour la modération : "Réduisez les portions et limitez l'alcool. Deuxièmement, privilégiez les aliments sains ; des légumes, des fruits, des noix non salées et des protéines maigres comme le poisson, la dinde ou le poulet. Troisièmement : c'est aussi important de gérer votre stress et d'essayer de rester actif. Vous pouvez faire une petite promenade après le repas pour avoir une meilleure digestion".

Quels sont les facteurs de risque ?

Certaines personnes sont plus à risque face aux problèmes cardiovasculaires. "Les excès alimentaires, une augmentation des boissons alcoolisées, les gens qui sont fumeurs fument beaucoup plus à cette période-là, il y a le stress lié aux préparatifs. Outre les excès, il y a aussi un défaut de sommeil puisqu'on va se coucher beaucoup plus tard", souligne Marc Blémont, cardiologue au CHU HELORA.