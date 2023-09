Les jeunes délaissent-ils le permis de conduire? "Je préfère me déplacer en transports"

Pour certains, cependant, ça reste un passage obligatoire. "À partir de mes 18 ans, je vais commencer à passer le permis, parce que c'est le truc qui me tente le plus", nous confie Francisco, qui sera bientôt majeur. "Je trouve ça important. Comme ça, on peut être indépendants et ne plus avoir à compter sur quelqu'un", estime Camelia.

Il faut dire que sur certains territoires, avoir son permis et une voiture est incontournable : "Je viens de la campagne et beaucoup de mes amis qui sont restés à la campagne ont une voiture", nous explique Philomène. Mathieu, quant à lui, n'a pas trop eu le choix : "J'ai grandi dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de transports en commun et ça se finit tôt. Sans voiture, on est assez limités."

Beaucoup de jeunes préfèrent pourtant ne pas se presser pour passer leur permis. Ils font le choix d'une mobilité plus douce : "Si j'ai la voiture, je préfère toujours me déplacer en transports. C'est vraiment pas cher quand on est jeune, je trouve ça top que ce soit que 12 euros par an (à Bruxelles, ndlr)", se réjouit Samuel.

Le permis de conduire et la voiture ont toujours la cote, mais les moyens de mobilité alternatifs ont séduit les jeunes.