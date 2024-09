Les médecins de garde sont débordés en Wallonie: "Il faut vraiment aller chez son généraliste même s'il faut patienter un petit peu"

Les médecins de garde sont débordés, c'est le résultat d’un cercle vicieux dans le secteur des soins de santé.

Tout d'abord, les médecins généralistes sont surchargés de travail en journée, ils ne peuvent plus ou très rarement prendre des patients en plus. Conséquences, les patients sont redirigés ou se redirige seuls vers les médecins de garde ou même parfois les services d’urgences.

Et pourtant, ce sont rarement des situations urgentes. "La pénurie est tellement importante que les patients n'ont pas toujours un rendez-vous dans le délai qu'ils souhaitent et donc ils débordent sur la garde", explique le docteur Guy Delrée, président de la Fédération des Associations de médecins généralistes en Wallonie. "Mais ce n'est pas une solution parce que le médecin qui est de garde, c'est le même médecin qui a travaillé toute la journée en patientèle et qui va travailler le lendemain aussi. Et donc, je pense qu'il faut vraiment privilégier le fait d'avoir un petit peu de repos."