Les premières moules de corde récoltées en Zélande

Les moules élevées sur filières grossissent plus vite que celles élevées sur fond. Cela s'explique par le fait qu'elles bénéficient d'un meilleur ensoleillement et d'une plus grande quantité d'algues disponibles sous la ligne de flottaison.

Ce n'est qu'en juillet que les moules de fond seront également prêtes à être exportées. En théorie, celles-ci ont une coquille un peu plus solide et un goût plus salé. "Mais même moi, je ne vois pas toujours la différence", a affirmé l'éleveur. "Quoi qu'il en soit, il s'agit de moules de bonne qualité et cela ne devrait que s'améliorer au cours des prochaines semaines."