Les quatre meilleurs chocolatiers de Belgique sont connus

Cette année, le chocolatier bruxellois qui se distingue est Frédéric Blondeel, qui avait déjà eu le titre en 2019. "Son œuvre, qui est toujours du plus haut niveau, a continué à évoluer et à s’affirmer", écrit le guide qui souligne son talent en tant que torréfacteur et chocolatier.

Depuis neuf ans, Gault&Millau distingue chaque année les plus grands chocolatiers de Belgique. Un est distingué par région et une belle découverte est mise en avant.

Pour la Wallonie, c'est le chocolatier de Waterloo Marc Ducobu qui est récompensé cette année. Sa détermination et sa créativité sont les deux grandes qualités soulignées par le guide. "Cet engagement se traduit par une œuvre très personnelle qui ne cesse de gagner en finesse, en variété et en relief. Son expérience de pâtissier n’y est certainement pas étrangère. Cette expertise confère au métier de chocolatier une dimension supplémentaire, tandis que sa vision des possibilités offertes par le chocolat enrichit son travail de pâtissier", peut-on lire concernant le pâtisser et chocolatier.

Le chocolatier flamand de l'année a également été récompensé. Il s'agit de Centho, sous la direction de Geert De Coster, "pour sa capacité à créer des ganaches crémeuses proposant des nuances de saveur qui restent subtilement équilibrées. Cela permet de préserver et parfois de sublimer le goût délicat du chocolat d’origine", écrit le guide. Le "cachet luxueux" de ses emballages a également été souligné.

Enfin le Gault&Millau a attribué le prix de "Découverte de l'année 2025" à Iryna De Peuter de la chocolaterie Palette, d'Anvers. "Elle affiche un sens de l’esthétique et surtout une capacité à créer des associations de saveurs expressives. Elle sait trouver l’équilibre parfait entre le fourrage et le chocolat pour créer des pralines brillantes qui laissent un goût de revenez-y", peut-on lire dans le guide, qui souligne encore son "approche rafraîchissante et contemporaine".