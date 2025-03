Les travaux du carrefour Léonard sont entrés dans une nouvelle phase: mais pourquoi ce chantier est-il si long?

Sur la portion de l'E411, à hauteur du tunnel qui passe sous le carrefour Léonard, les automobilistes pourraient perdre patience ce lundi matin... Certains navetteurs ont même renoncé à se rendre dans la capitale. "Avant les travaux, déjà, c'était une heure le matin, une heure le soir et quand les travaux ont commencé, une heure et demie, deux heures, c'est impossible..."

Des plaintes comme celle-ci, le bourgmestre de Wavre en entend quasi tous les jours.

Ce chantier semble s'éterniser pour de nombreuses personnes. Et pour cause: les travaux du carrefour ont commencé à partir d'avril 2023. Ils avaient alors lieu surtout la nuit. Les problèmes de circulation ont commencé à partir de mars 2024 quand il a fallu également travailler de jour et que les opérateurs ont réalisé qu'il y avait beaucoup plus à faire que prévu, notamment sur les revêtements des tunnels.