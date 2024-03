"Les Wallons sont plus agressifs que les Flamands": est-ce la raison qui explique la grande différence des retraits de permis entre le nord et le sud du pays ?

En effet, l'alcool au volant est évoqué comme la principale cause de ces retraits de permis immédiats. L'un des automobilistes interrogés estime que 'les Wallons conduisent plus en état d'ébriété que les Flamands'. Cette affirmation semble corroborée par les résultats de la campagne Bob de l'hiver dernier, qui ont révélé que 2,25% des conducteurs wallons contrôlés avaient trop bu, contre 1,29% en Flandre.

Jean-françois Gaillet, directeur du Centre de connaissances VIAS, souligne également que l'environnement rural en Wallonie pourrait influencer ces comportements: "Quand on est dans un environnement rural, on se dit que la probabilité d'être contrôlé est beaucoup plus faible, et donc on a peut-être plus tendance à boire plus que quand on est en Flandre, où on est finalement dans des zones qui sont généralement très urbanisées". De plus, la pratique fréquente du vélo en Flandre, surtout lors de déplacements pour consommer de l'alcool, pourrait également jouer un rôle dans ces différences de comportement au volant.

Il est essentiel de rappeler que conduire sans permis est passible de sanctions sévères en Belgique, avec une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et une amende conséquente.