Liège: combien de petits commerces ont fermé en 2023?

Le groupe Poppy, qui propose des voitures partagées, a confirmé qu'il se retirera de la ville de Liège à partir du 31 octobre, en raison d'un taux élevé de vandalisme et d'accidents. Une situation qui contraste fortement avec Bruxelles et Anvers, où ces véhicules se sont progressivement intégrés au paysage urbain.

Dans un communiqué, Poppy a précisé qu'à Liège, les dégâts causés aux voitures étaient bien plus fréquents qu'ailleurs. "À Bruxelles et Anvers, il y a aussi eu un pic de vandalisme lors de l’installation de nos véhicules, mais nos voitures ont rapidement trouvé leur place. On espérait vraiment que ce soit pareil à Liège, mais ce n’est pas le cas." Ce départ intervient dans un contexte où la ville de Liège est confrontée à d’autres problèmes, comme en témoignent les récentes révélations sur le "tunnel de la drogue" dévoilées par RTL et Sudinfo.

Le départ de Poppy relance le débat sur l'attractivité de la ville de Liège pour les entreprises. Avec une hausse de la criminalité et du vandalisme, d'autres entreprises pourraient envisager de quitter la ville si la situation ne s'améliore pas. Ce climat d'insécurité, combiné à d'autres problèmes structurels comme la mendicité, l'augmentation des loyers et les difficultés liées à la mobilité, pousse de plus en plus de commerces à fermer leurs portes.